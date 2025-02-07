Bucks, Baldwin Jr.'ı Spurs'e gönderdi

Milwaukee Bucks, Patrick Baldwin Jr. ve nakit karşılığında San Antonio Spurs ile takas gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Bucks, Baldwin Jr.'ı Spurs'e gönderdi
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07 Şubat 2025 00:49
Milwaukee Bucks, Patrick Baldwin Jr. ve nakit karşılığında San Antonio Spurs ile takas gerçekleştirdi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Bucks, Baldwin Jr. ve nakit karşılığında Spurs ile takas yaptı.

22 yaşındaki Baldwin Jr., kariyerinin üçüncü sezonunda yer alıyor ve daha önce Golden State Warriors ile Washington Wizards formaları giymişti. Bu sezon Wizards adına 22 maça çıkan genç oyuncu, maç başına 2.1 sayı ve 1.0 ribaund ortalamaları yakaladı.

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