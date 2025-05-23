Biberovic: 'İnanılmaz iyi oynadık'

EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"İNANILMAZ İYİ OYNADIK"
"Pazar günü gerçek kutlamayı yapacağız. Çok önemli bir galibiyetti. Tüm sezon tek maça sıkıştı. Çok fiziksel bir maçtı. Her şeyi istiyordu. İnanılmaz iyi oynadık. Top kayıplarından sonra bile oyunda kaldık. Bu sayede kazandık."
"İNANILMAZ İYİ OYNADIK"
"Pazar günü gerçek kutlamayı yapacağız. Çok önemli bir galibiyetti. Tüm sezon tek maça sıkıştı. Çok fiziksel bir maçtı. Her şeyi istiyordu. İnanılmaz iyi oynadık. Top kayıplarından sonra bile oyunda kaldık. Bu sayede kazandık."
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