Beşiktaş'tan Aboubakar'a özel sözleşme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nikola Kalinic'in kararını beklerken; diğer yandan da Vincent Aboubakar için görüşmelerini sürdürüyor. Uygun şartların yakalanması durumunda forvet bölgesine iki transfer birden yapmayı planlayan Beşiktaş, Kalinic'in yanı sıra Aboubakar ile de bir görüşme yaptı.



Sözleşmesine 50 milyon euroya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; Banka garantisi. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşme ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istiyor.



Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını da sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta içerisinde imzayı atacak.



Vincent Aboubakar'ın yanı sıra bir forvet transferi daha yapacak olan Beşiktaş, Kalinic için de beklemeye geçti. Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer sürecini takip eden Kalinic, öncelikli olarak Roma'dan haber bekliyor. Dzeko'nun Juventus'a transfer olması durumunda Roma'nın kendisi için bir opsiyon yaratabileceğini planlayan Kalinic, Milik ile beraber Roma'nın yeni santrafor ikilisi olmak istiyor.



