Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yediği ortaya çıkan Tolgay Arslan'ın bu nedenle siyah-beyazlı takımda kadro dışı kaldığı öne sürülmüştü.Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe YouTube hesabından paylaşılan videoa, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan'a "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyorum. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusunu yöneltti. Tolgay Arslan ise "Benim için fark etmiyor, döner, dürüm her türlü yerim." yanıtını verdi. Bursaspor maçında bu videoya gönderme yapan Beşiktaşlı taraftarlar, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yapmıştı.Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Tolgay Arslan için sürpriz bir protesto hazırlıyor. Özellikle Fenerbahçe armasını öptükten sonra yaptığı açıklamalar yüzünden tepki çeken Tolgay'a, "dürüm" temalı protesto yapılacağı bilgisine ulaşıldı.Beşiktaşlı taraftarlar, Bursaspor maçı öncesi bu pankartı hazırlamıştı.