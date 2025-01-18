Beşiktaş'tan sürpriz: Tom Lawrence

Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan sürpriz: Tom Lawrence
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 13:05
Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah beyazlı takım, eksiklerini gidermek adına transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir isim gündemine geldi.

İŞTE O İSİM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Glasgow Rangers forması giyen on numara oyuncusu Tom Lawrence ile ilgileniyor.

BEDELSİZ İSTİYOR

31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın atlyapısında oynadığı sırada Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmıştı.

Tom Lawrence, bu sezon Rangers'ta 15 maçta 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery