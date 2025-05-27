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Beşiktaş'tan Schick operasyonu!

Ciro Immobile'de bir türlü istediği performansı bulamayan Beşiktaş yönetimi rotayı Almanya'ya çevirdi. Bayer Leverkusen'in golcü ismi Patrik Schick için tüm şartlar zorlanacak.

calendar 27 Mayıs 2025 09:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Schick operasyonu!
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Eldeki mevcut oyuncuların büyük bir kısmı ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip oluşturmanın çalışmalarına hız verdi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

İmmobile ile vedalaşmanın çarelerini arayan siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün yerine takımın skor yükünü çekecek Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için Alman ekibi ile temasa geçecek. 29 yaşındaki Çekyalı yıldızı mutlaka kadroya dahil etmek isteyen yönetim kesenin ağzını açacak.

ÖNCE KİRALANACAK

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de takımda görmek istediği tecrübeli golcü için Beşiktaş yönetimi satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal başarılı futbolcu için maddi olarak tüm şartları zorlayacak.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Patrik Schick, 19 gol ve 1 asiste imzasını attı. Siyah-beyazlıların Leverkusen ile anlaşan yeni teknik direktörü Erik Hag'ın kararına göre Almanya'ya çıkarma yapması bekleniyor. 


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