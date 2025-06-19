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Beşiktaş'tan Arnautovic'e yakın takip!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren ancak takımdan ayrılan Marko Arnautovic ile ilgileniyor.

calendar 19 Haziran 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Arnautovic'e yakın takip!
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Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Avusturya basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Avusturya basınından Kurier'in haberine göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Inter'de forma giyen ancak takımdan ayrılan Marko Arnautovic ile ilgileniyor. Haberde 36 yaşındaki forvet için Rapid Wien'in Beşiktaş'ın rakibi olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 908 dakika süre bulan 36 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol, 2 asist kaydetti. 

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