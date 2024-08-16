Beşiktaş'tan Adam Ounas için sürpriz teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Adam Ounas ile görüşüyor.
Lille ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşamayan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Kısa süre içinde görüşmelerin sonlandırılması bekleniyor. Ounas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Kariyerinde 215 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, 29 gol ve 19 asistlik performans göstermişti.
Lille ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşamayan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Kısa süre içinde görüşmelerin sonlandırılması bekleniyor. Ounas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.
Kariyerinde 215 resmi maça çıkan başarılı oyuncu, 29 gol ve 19 asistlik performans göstermişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU