28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1108'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdı.

calendar 28 Ağustos 2025 23:36
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

İSTİFA YANITI

Solskjaer, Lausanne maçının ardından basın toplantısında gelen istifa sorusunun ardından, "Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç pes etmedim. Zorluklarla daha çok savaşırım. Yapmamız gereken şey durumu tersine çevirmek." dedi.

TOPLANTI SONRASI VEDA


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in Lausanne maçının ardından basın toplantısının bitmesinin ardından Norveçli teknik adamı yönetim kuruluna toplantıya çağırdı.

Serdal Adalı ve Ole Gunnar arasındaki toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Beşiktaş, toplantının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN RESMİ AÇIKLAMASI

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.