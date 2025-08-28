Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
İSTİFA YANITI
Solskjaer, Lausanne maçının ardından basın toplantısında gelen istifa sorusunun ardından, "Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca hiç pes etmedim. Zorluklarla daha çok savaşırım. Yapmamız gereken şey durumu tersine çevirmek." dedi.
TOPLANTI SONRASI VEDA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in Lausanne maçının ardından basın toplantısının bitmesinin ardından Norveçli teknik adamı yönetim kuruluna toplantıya çağırdı.
Serdal Adalı ve Ole Gunnar arasındaki toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Beşiktaş, toplantının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'IN RESMİ AÇIKLAMASI
"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.
Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti."
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
