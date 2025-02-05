Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, Kırklarelispor müsabakasında sağ omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 73. dakikada yerini Jonas Svensson'a bıraktı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
32 yaşındaki futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR'in ardından belli olacak.
PERFORMANSI
Salih bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR'in ardından belli olacak.
PERFORMANSI
Salih bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.