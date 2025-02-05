Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, Kırklarelispor müsabakasında sağ omzundan sakatlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku
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05 Şubat 2025 09:38
Son güncelleme 05 Şubat 2025 09:40
Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Salih Uçan, Kırklarelispor müsabakasında sağ omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 73. dakikada yerini Jonas Svensson'a bıraktı.

32 yaşındaki futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR'in ardından belli olacak.

PERFORMANSI

Salih bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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