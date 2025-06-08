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Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi!

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel transferinde sona yaklaştı, görüşmeler imza aşamasına geldi.

calendar 08 Haziran 2025 10:39
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi!
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Bright Osayi-Samuel'in 4.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona ermek üzere. 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek bir süredir sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de anlaşma sağlanamamıştı.

Bright Osayi-Samuel'in önceliği İngiltere'ye dönmek olsa da oyuncu için sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edilmişti. 

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş ile Osayi-Samuel anlaşma sağlamak üzere.



Haberde Osayi-Samuel'in Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro ücret ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Osayi-Samuel'e 2 milyon euro önerdiği ve imza parasında indirim talep ettiği aktarıldı.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın Osayi-Samuel ile anlaşmasının ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.

 

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