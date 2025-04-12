Beşiktaş'ta maç sonu takıma büyük tepki!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş, oynadığı son altı resmi maçta tek galibiyet aldı ve yalnızca Galatasaray'ı mağlup etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir ile oynanan maçın 73. dakikasında takıma tepki göstermeye başladı. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.
MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ
Beşiktaş'ta taraftarların bir bölümü maç sonunda tribünlerden ayrılmadı. Ole Gunnar Solskjaer, soyunma odasından gelip tribünlere giderek sonuçtan dolayı özür diledi.
Beşiktaş, oynadığı son altı resmi maçta tek galibiyet aldı ve yalnızca Galatasaray'ı mağlup etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir ile oynanan maçın 73. dakikasında takıma tepki göstermeye başladı. Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.
MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ
Beşiktaş'ta taraftarların bir bölümü maç sonunda tribünlerden ayrılmadı. Ole Gunnar Solskjaer, soyunma odasından gelip tribünlere giderek sonuçtan dolayı özür diledi.
❌1-2 Gaziantep FK
❌1-0 Konyaspor
✅2-1 Galatasaray
❌1-3 Göztepe
⭕1-1 Kasımpaşa
❌0-2 Başakşehir
Beşiktaş, son altı resmi maçta bir galibiyet aldı. pic.twitter.com/iHOmEtrQxn
— Sporx (@sporx) April 12, 2025