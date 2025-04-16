Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!

Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıpları oynuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile kayıplarda!
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16 Nisan 2025 09:11

Beşiktaş'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan İtalyan golcü Ciro Immobile, ligin ikinci yarısında tamamen kayıplara karıştı.

2025 yılında sahaya çıktığı maçlarda sadece 4 kez gol sevinci yaşayabilen Immobile, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

SOLSKJAER'İN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Forvetteki formasını da kaybetmeye başlayan İtalyan futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözünden düştü.

PERFORMANSI

Siyah beyazlı formayla 36 maçta görev alan Immobile, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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