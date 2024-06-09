Beşiktaş'ta iki Özcan için büyük çaba!

Beşiktaş, Yasin Özcan ile Salih Özcan'ı transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki Özcan için büyük çaba!
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09 Haziran 2024 11:09
Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli isimler için gaza bastı.

Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile Salih Özcan'ı da kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor.

İLK TEKLİF YAPILDI

Yönetim, 18 yaşındaki stoper Yasin için Kasımpaşa'ya teklif sunup beklemeye geçti.

Kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor olması transferi cazip hale getiriyor.

EURO 2024 BEKLENECEK

Milli takımın EURO 2024 kadrosunda bulunan Salih için de Dortmund ile ön görüşme yapan Beşiktaş, transferi sonlandırmak için Avrupa Şampiyonası'nda milli serüvenin bitmesini bekleyecek.



 
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