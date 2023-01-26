Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in peşine düştü.



İlk olarak 2 milyon Euro önerdikleri deneyimli futbolcu için son temaslarda bonuslarla 3,5 milyon Euro seviyesine çıkan Beşiktaşlı idareciler, 5 milyon Euro'da direten Konyaspor'la pazarlıklarına devam ediyor. Temasların başkanlar ve yöneticiler düzeyinde yapıldığı belirtilirken, Amir'in ise kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuca varmasını beklediği belirtildi.



BAŞAKŞEHİR DE DEVREYE GİRDİ



Galatasaray ve Burnley'in de kadrosuna katmak için bir dizi temaslarda bulunduğu Bosna Hersekli futbolcu için son olarak Başakşehir de bir atak yaptı. İstanbul temsilcisi, Amir için Mounir Chouiar artı 1 milyon Euro teklif etti. Konyaspor ise bu öneriye olumsuz yanıt verdi. Son olarak Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklif, Konyaspor'a resmi olarak iletilen en yüksek öneri konumunda... Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla alınmasını istediği oyuncu için idarecilerin, prese devam ettiği ve bu oyuncuyu hafta sonuna kadar Kartal yapmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.







