Beşiktaş'ta, Demir Ege'ye kapılar açık

Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege'nin son durumu hakkında bilgi aldığı ve genç futbolcunun bazı maçlarını izlediği öğrenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ŞANS VERECEK
Norveçli çalıştırıcının Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde takıma geri dönecek olan Demir Ege'ye gelecek sezon şans vermeyi düşündüğü belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Sezon başında 5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege için Portekiz ekibi, opsiyon ücretinde indirim talep etti. Beşiktaş ise kulübün bu talebini reddetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Rio Ave'de 24 kez forma giyen genç orta saha, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
ŞANS VERECEK
Norveçli çalıştırıcının Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde takıma geri dönecek olan Demir Ege'ye gelecek sezon şans vermeyi düşündüğü belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
Sezon başında 5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege için Portekiz ekibi, opsiyon ücretinde indirim talep etti. Beşiktaş ise kulübün bu talebini reddetti.
BU SEZON NE YAPTI?
Rio Ave'de 24 kez forma giyen genç orta saha, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.