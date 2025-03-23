Beşiktaş'ta, Demir Ege'ye kapılar açık

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Demir Ege Tıknaz'ın maçlarını takip ediyor ve opsiyonunun kullanılmaması durumunda, oyuncunun takımda kalmasını yönetimden talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta, Demir Ege'ye kapılar açık
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23 Mart 2025 11:32
Son güncelleme 23 Mart 2025 11:34
Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege'nin son durumu hakkında bilgi aldığı ve genç futbolcunun bazı maçlarını izlediği öğrenildi.

ŞANS VERECEK

Norveçli çalıştırıcının Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde takıma geri dönecek olan Demir Ege'ye gelecek sezon şans vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Sezon başında 5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege için Portekiz ekibi, opsiyon ücretinde indirim talep etti. Beşiktaş ise kulübün bu talebini reddetti.

BU SEZON NE YAPTI?

Rio Ave'de 24 kez forma giyen genç orta saha, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 
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