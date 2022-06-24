Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.Beşitkaş'ın eski yıldızlarından Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın Cenk Tosun için garanti ücret yanında maç başı ücret teklif ettiği, taraflar arasında görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.Beşiktaş''ın Cenk'e 2 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret teklif ettiği ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncunun Everton ile olan sözleşmesi sona ermişti.Cenk Tosun'un birkaç gün içerisinde İstanbul'da olması ve büyük bir ihtimalle de Siyah-Beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun için bir açıklama yapmıştı. Başkan Çebi,ifadelerini kullanmıştı.