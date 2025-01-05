Beşiktaş'ta büyük buluşma: Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı, ayağının tozuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçti.



SERDAR HOCA DEVAM EDECEK



Sergen Yalçın'ın teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi. Başarılı teknik direktörün yardımcı antrenörleri arasında Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün yer alması bekleniyor. Kaleci antrenörlüğü görevini Levent Açıl'ın üstlenmesi, performans analizi sorumluluğunu ise Murat Kaytaz'ın yürütmesi planlanıyor. Ayrıca, Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği ifade ediliyor.



GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK



Yurt dışında bulunan Sergen Yalçın ile Serdal Adalı'nın birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. İkili, bugün yüz yüze bir araya gelecek. Bu kritik görüşmede Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın'a göreve hemen başlaması için resmi bir teklif sunması ve kendi şartlarını masaya koyması bekleniyor.



"HEMEN ANLAŞ SERGEN YALÇIN"



Sinan Engin, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yarın görüşeceksin. Bu camiaya borcun var. Senden ricam, anlaş! Daha önce sana fikrimi söyledim ama şimdi anlaşma zamanı! 3 senelik anlaşmanı yap, bu taraftar sana sahip çıkar. 3-4 transfer yapın, bu takıma çok iyi futbol oynatırsın. Mayıs'a kadar hamleleri yapıyorsun, takımı toparlıyorsun." ifadelerini kullandı.



"MAYIS'TA GELME!"



Ayrıca Sinan Engin "Serdal Adalı'yı kırma. Mayıs'a bırakma, geç olur! Eski enerjim olsa ben de göreve gelirim, bu takım kötü takım değil!" dedi.



