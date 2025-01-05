Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı, ayağının tozuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçti.
SERDAR HOCA DEVAM EDECEK
Sergen Yalçın'ın teknik ekibinin büyük ölçüde şekillendiği öğrenildi. Başarılı teknik direktörün yardımcı antrenörleri arasında Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün yer alması bekleniyor. Kaleci antrenörlüğü görevini Levent Açıl'ın üstlenmesi, performans analizi sorumluluğunu ise Murat Kaytaz'ın yürütmesi planlanıyor. Ayrıca, Serdar Topraktepe'nin de yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği ifade ediliyor.
GÖRÜŞME SONRASI NETLEŞECEK
Yurt dışında bulunan Sergen Yalçın ile Serdal Adalı'nın birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. İkili, bugün yüz yüze bir araya gelecek. Bu kritik görüşmede Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın'a göreve hemen başlaması için resmi bir teklif sunması ve kendi şartlarını masaya koyması bekleniyor.
"HEMEN ANLAŞ SERGEN YALÇIN"
Sinan Engin, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın, Serdal Adalı ile yarın görüşeceksin. Bu camiaya borcun var. Senden ricam, anlaş! Daha önce sana fikrimi söyledim ama şimdi anlaşma zamanı! 3 senelik anlaşmanı yap, bu taraftar sana sahip çıkar. 3-4 transfer yapın, bu takıma çok iyi futbol oynatırsın. Mayıs'a kadar hamleleri yapıyorsun, takımı toparlıyorsun." ifadelerini kullandı.
"MAYIS'TA GELME!"
Ayrıca Sinan Engin "Serdal Adalı'yı kırma. Mayıs'a bırakma, geç olur! Eski enerjim olsa ben de göreve gelirim, bu takım kötü takım değil!" dedi.
Beşiktaş'ta büyük buluşma: Sergen Yalçın!
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, yurt dışından dönen Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşecek.
Son güncelleme 05 Ocak 2025 09:47
Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Serdal Adalı, ayağının tozuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçti.
- 10:48 Trabzonspor'da Adryelson gelişmesi!
- 10:47 Mourinho'dan Amrabat'a uyarı!
- 10:41 Fenerbahçe'nin eli güçlendi: Philogene
- 10:26 NBA'de Nuggets, Jokic'in 46 sayı attığı maçta galip!
- 10:13 Fenerbahçe'den Kevin Danso için 15 milyon euro
- 09:48 Fenerbahçe'de Talisca için geri sayım
- 09:46 Suudi Arabistan'dan Musrati'ye teklif!
- 09:27 Beşiktaş'ta büyük buluşma: Sergen Yalçın!
- 09:21 Fenerbahçe'de yeni sayfa açma hedefi!
- 01:39 Fenerbahçe - Hatayspor: Muhtemel 11'ler
- 01:33 Sevgi Uzun: "İnşallah namağlup seriyi sürdürebiliriz"
- 01:25 Atletico Madrid, deplasmanda tek golle turladı
- 01:22 Fuat Çapa: "Galibiyetle başlamak önemliydi"
- 01:19 Samsunspor'un Avrupa hedefi!
- 01:06 Sinan Engin: "Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor"
- 00:57 Lyon, galibiyete son anda uzandı!
- 00:36 En-Nesyri: "Kolay penaltı çalınıyor"
- 00:30 "Icardi, İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt
- 00:22 Fuat Çapa: "Yıla 3 puanla başlamak önemliydi"
- 00:13 Sinan Engin: "Beşiktaş ile anlaş Sergen Yalçın!"
- 00:07 Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
- 23:22 Serdar Saatçı: "Trabzonspor'un yeri burası değil"
- 23:15 Thomas Reis: "Eleştirilere çok güzel cevap verdik"
- 23:03 Benfica'ya şampiyonluk yarışında ağır yara
- 23:02 Simon Banza: "Trabzonspor taraftarından özür diliyorum"
- 22:53 Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Çarpık düzen!"
- 22:52 Şenol Güneş: "İyi bir çıkış yakalamak istiyorduk ama olmadı"
- 22:51 Barcelona, dört golle turu geçti!
- 22:48 Carlo Holse: "Çok kıymetli bir maçtı"
- 22:46 Sergen Yalçın'dan Galatasaray için olay sözler
- 22:41 Göztepe'den Galatasaray'a hakem göndermesi
- 22:35 Brighton'dan Arsenal'e çelme
- 22:31 Osimhen'den Osayi yanıtı!
- 22:12 Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Emek hırsızığı, şaibe!"
- 22:12 Erkan Sözeri: "Oyuncular kazanınca da kaybedince de bizim"
- 22:08 Kemal Özdeş: "İlk yarıda öne geçmek rakibin gardını düşürdü"
- 22:04 Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan, Berke ve Ahmed yanıtı
- 22:01 Trabzonspor, yeni yıla da kötü başladı!
- 21:44 Stoilov'dan hakem sorusuna flaş cevap!
- 21:31 Torreira'dan Fenerbahçe sözü
- 21:28 Gabriel Sara: "Her sene ocakta değiştiririm"
- 21:25 Kaan Ayhan: "Şampiyonluk için kazanacaksınız"
- 21:20 Romulo: "İyi oynadık ama şanssızdık"
- 21:19 Şekip Mosturoğlu: "Penaltı değil, penüstü!"
- 21:01 Pendikspor derbide Karagümrük'ü üzdü
- 21:00 Galatasaray kazandı; fark 11'e çıktı
- 20:55 Göztepe'de penaltı itirazı!
- 19:56 Aston Villa sahasında kazandı!
- 19:54 Hull City'den çılgın geri dönüş
- 19:54 Manchester City nefes almaya başladı; 4-1
- 19:51 Derbide kazanan Fenerbahçe!
- 19:40 Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu
- 19:30 Barış Alper Yılmaz'dan fair-play!
- 19:23 Osimhen boş geçmiyor; üst üste 4 oldu!
- 19:22 Abdülkerim Bardakcı'ya plaket!
- 19:18 Galatasaray'da iki isim kadroda yok!
- 19:14 Antalyaspor'da istifa yanıtı!
- 19:14 Galatasaray penaltı kazandı, Göztepe itiraz etti
- 19:06 Issa Kabore için flaş gelişme!
- 19:04 Kerem Yavaş: "Üç puan için buraya geldik ve kazandık"
Atletico Madrid, deplasmanda tek golle turladı
Lyon, galibiyete son anda uzandı!
Barcelona, dört golle turu geçti!
Brighton'dan Arsenal'e çelme
Aston Villa sahasında kazandı!
Chelsea'ye şok; galibiyet hasreti 4 maç oldu
Liverpool'un hedefi Anderson
Evra: "Maguire'ye kaptanlığı geri verin"
Barcelona'da kabus senaryosu gerçekleşti
Tottenham'dan kaleci hamlesi: 12 milyon euro
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Sergen Yalçın'dan Galatasaray için olay sözler
-
2
Osimhen'den Osayi yanıtı!
-
3
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan, Berke ve Ahmed yanıtı
-
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Emek hırsızığı, şaibe!"
-
5
Sinan Engin: "Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor"
-
6
Torreira'dan Fenerbahçe sözü
-
7
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: "Çarpık düzen!"
-
8
Şekip Mosturoğlu: "Penaltı değil, penüstü!"
-
9
Stoilov'dan hakem sorusuna flaş cevap!
-
10
Barcelona'da kabus senaryosu gerçekleşti