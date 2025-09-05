Beşiktaş'ta ayrılık bekleyişi: Tayyip Talha

Yeni transferler için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen stoper Tayyip Talha Sanuç için bekleyişe geçti.
TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki stoper oyuncusu için Gaziantep Futbol Kulübünün yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu öğrenildi.
Tayyip Talha'nın gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.
Geçen sezon 19 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika süre buldu.
