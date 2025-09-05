05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Beşiktaş'ta ayrılık bekleyişi: Tayyip Talha

Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç için Gaziantep FK'nın yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki stoper, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Yeni transferler için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, takımdan ayrılacak oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen stoper Tayyip Talha Sanuç için bekleyişe geçti.

TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki stoper oyuncusu için Gaziantep Futbol Kulübünün yanı sıra Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu öğrenildi.

Tayyip Talha'nın gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Geçen sezon 19 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 2 dakika süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
