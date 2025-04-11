Beşiktaş'ta Arroyo, Başakşehir maçında ilk 11'de!

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer özellikle hücumdaki kısırlığa formül arıyor. Galatasaray ve Göztepe maçlarında uyguladığı 4-6-0 sisteminden Kasımpaşa karşısında vazgeçen Norveçli teknik adam, Başakşehir maçında da radikal değişiklikler üzerinde çalışıyor.
Ara transferde kadroya katılan Keny Arroyo beklediği şansı bu hafta bulmaya hazırlanıyor.
HIRS YAPTI
Transfer edilir edilmez 10 numaralı forma kendisine verilen Ekvadorlu oyuncu ligde henüz ilk 11'de maça çıkamadı. Sadece Antalyaspor'la oynanan Türkiye Kupası maçına 11'de başlayan ve bir de gol atan 19 yaşındaki oyuncunun Başakşehir karşısında as kadroda olması bekleniyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in sol kanatta görev vermeyi düşündüğü Arroyo'nun, idmanlarda as kadroda denenmesi üzerine iyice hırslandığı öğrenildi. Hocasıyla bir görüşme yapan Arroyo "Kendimi hazır hissediyorum" diyerek oynamak istediğini söyledi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer özellikle hücumdaki kısırlığa formül arıyor. Galatasaray ve Göztepe maçlarında uyguladığı 4-6-0 sisteminden Kasımpaşa karşısında vazgeçen Norveçli teknik adam, Başakşehir maçında da radikal değişiklikler üzerinde çalışıyor.
Ara transferde kadroya katılan Keny Arroyo beklediği şansı bu hafta bulmaya hazırlanıyor.
HIRS YAPTI
Transfer edilir edilmez 10 numaralı forma kendisine verilen Ekvadorlu oyuncu ligde henüz ilk 11'de maça çıkamadı. Sadece Antalyaspor'la oynanan Türkiye Kupası maçına 11'de başlayan ve bir de gol atan 19 yaşındaki oyuncunun Başakşehir karşısında as kadroda olması bekleniyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in sol kanatta görev vermeyi düşündüğü Arroyo'nun, idmanlarda as kadroda denenmesi üzerine iyice hırslandığı öğrenildi. Hocasıyla bir görüşme yapan Arroyo "Kendimi hazır hissediyorum" diyerek oynamak istediğini söyledi.