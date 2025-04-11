Beşiktaş'ta Arroyo, Başakşehir maçında ilk 11'de!

Beşiktaş'a ara transferde büyük beklentilerle transfer edilen ancak istikrarlı bir şekilde şans bulamayan Keny Arroyo, bu hafta ilk 11'de sahaya çıkacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arroyo, Başakşehir maçında ilk 11'de!
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11 Nisan 2025 10:19
Son beş maçta sadece bir galibiyet alınması, oynanan futbolun tatmin etmemesi ve daha da önemlisi üçüncülüğün tehlikeye girmesi Beşiktaş'ta paniğe sebep oldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer özellikle hücumdaki kısırlığa formül arıyor. Galatasaray ve Göztepe maçlarında uyguladığı 4-6-0 sisteminden Kasımpaşa karşısında vazgeçen Norveçli teknik adam, Başakşehir maçında da radikal değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Ara transferde kadroya katılan Keny Arroyo beklediği şansı bu hafta bulmaya hazırlanıyor.

HIRS YAPTI

Transfer edilir edilmez 10 numaralı forma kendisine verilen Ekvadorlu oyuncu ligde henüz ilk 11'de maça çıkamadı. Sadece Antalyaspor'la oynanan Türkiye Kupası maçına 11'de başlayan ve bir de gol atan 19 yaşındaki oyuncunun Başakşehir karşısında as kadroda olması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in sol kanatta görev vermeyi düşündüğü Arroyo'nun, idmanlarda as kadroda denenmesi üzerine iyice hırslandığı öğrenildi. Hocasıyla bir görüşme yapan Arroyo "Kendimi hazır hissediyorum" diyerek oynamak istediğini söyledi. 

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