15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut

Sezon başında 6 milyon euroya transfer edilen 19 yaşındaki Taylan Bulut, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bundesliga 2 temsilcisi Schalke 04'ten büyük umutlarla renklerine kattığı Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne bir türlü giremedi.
 
6 milyon euro bonservis bedeli ödenen 19 yaşındaki sağ bek, Trendyol Süper Lig'de 2 maçta forma şansı bulabildi. Eyüpspor müsabakasında sadece 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, Konyaspor ile yapılan erteleme maçında da 90 dakika sahada kaldı. 
 
Taylan Bulut'un performansını yeterli bulmayan Sergen Yalçın, bu bölgede kendi talebiyle transfer ettirdiği Gökhan Sazdağı'nı tercih ediyor.
 
DAHA ÇOK GENÇ
 
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce Taylan Bulut'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taylan çok genç bir oyuncu. İleride oynayacak süreyi bulur. Şu an biz Gökhan Sazdağı ve Svensson'la gidiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
