Beşiktaş, sahasında Kuzeyboru'ya karşı ağır hasarlı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş, sahasında Kuzeyboru'ya karşı ağır hasarlı!
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22 Şubat 2025 19:12

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'a konuk oldu.

Beşiktaş Fibabanka Salonu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Beşiktaş: Saliha Şahin, Maglio, Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic (Alara Altundağ, Szczurowska, Derya Güç, Merve Tanıl, Merve Nezir, Beliz Başkır)

Kuzeyboru: Güldeniz Önal, Yaren Işık, Lazareva, Ayşe Çürük, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Janset Erkul, Buket Gülübay, Liray Akpınar)

Setler: 24-26, 22-25, 21-25

Süre: 93 dakika (31, 29, 33)

 

 


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