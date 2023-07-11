Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna edebilmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond, hala yapılan teklife bir yanıt vermedi.
BEŞİKTAŞ'IN SABRI TAŞTI
Geçen sezon özellikle ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz kanat oyuncusuna geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanınmıştı. Eşi doğum yaptığı için ek zaman isteyen 29 yaşındaki futbolcu, hafta başı kulübe dönüş yapacaktı ancak bir haber gelmedi.
Bu süreçten sıkılan siyah-beyazlılar, son kararını saatler içinde iletmediği takdirde bu defteri kapatacak ve hücumun sağı ve 10 numara pozisyonları için yeni arayışa geçilecek.
NATHAN REDMOND KİMDİR?
29 yaşındaki Nathan Redmond, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 28 resmi maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti. Redmond daha önce kariyerinde Birmingham City, Burton Albion, Norwich City, Southampton ve Beşiktaş formaları giymişti.
BEŞİKTAŞ'IN SABRI TAŞTI
Geçen sezon özellikle ligin son haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz kanat oyuncusuna geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanınmıştı. Eşi doğum yaptığı için ek zaman isteyen 29 yaşındaki futbolcu, hafta başı kulübe dönüş yapacaktı ancak bir haber gelmedi.
Bu süreçten sıkılan siyah-beyazlılar, son kararını saatler içinde iletmediği takdirde bu defteri kapatacak ve hücumun sağı ve 10 numara pozisyonları için yeni arayışa geçilecek.
NATHAN REDMOND KİMDİR?
29 yaşındaki Nathan Redmond, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 28 resmi maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti. Redmond daha önce kariyerinde Birmingham City, Burton Albion, Norwich City, Southampton ve Beşiktaş formaları giymişti.