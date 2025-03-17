Beşiktaş'ın büyük problemi: Ciro Immobile

Sezon başı büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Ciro İmmobile, gösterdiği performans ve aldığı maaşın dengesizliği ile büyük bir problem haline geldi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın büyük problemi: Ciro Immobile
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17 Mart 2025 10:03
Son güncelleme 17 Mart 2025 10:20
Beşiktaş kariyerine harika bir giriş yapan ve gollerini üst üste sıralayan Ciro Immobile, son maçlarda adeta yokları oynuyor.

2025'TE 2 GOL

2025'te ligde çıktığı 10 maçta sadece 2 gol atabilen İtalyan santrfor, bunların ilkini 11 Ocak'ta Bodrum FK'ye, ikincisini de 6 maç sonra Gaziantep FK'ye karşı penaltıdan kaydetti.

Konyaspor deplasmanında beklentilerin çok altında kalan İmmobile, hedefi bulamayan iki şut çekebildi.

1 SENESİ KALDI

Yıllık net 6 milyon Euro üzerinden 2 senelik kontratı bulunan 35 yaşındaki forvetin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu. 

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