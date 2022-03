Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Başakşehir, 35. dakikada Trezeguet ile öne geçti. Beşiktaş, 41. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle eşitliği sağladı. Devre biterken 45+4. dakikada Stefano Okaka Başakşehir'i yeniden öne geçirdi.



Kenan Karaman, 54. dakikada sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. Milli futbolcu, Beşiktaş kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 45 puana, Başakşehir ise 47 puana yükseldi.



Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.



KARAVELİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Savunmada Francisco Montero'nun yerine Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, orta sahada Necip Uysal'ı kulübeye çekerek Can Bozdoğan'a forma verdi.



Michy Batshuayi'yi de kenara alan Karaveli, ileri uçta Güven Yalçın'ı görevlendirdi.



BEŞİKTAŞ SAVUNMASI 2 MAÇ SONRA DEĞİŞTİ



Beşiktaş'ta iki maç sonra stoperlerde değişiklik yaşandı.



Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor ve kupadaki Yukatel Kayserispor karşılaşmalarına Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş dörtlüsüyle çıkan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir mücadelesinde savunma göbeğini Welinton-Serdar Saatçı ikilisiyle kurdu.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 2 değişiklik yapıldı.



Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu müsabakada ilk 11'de yer alan Pizzi ve Alexandru Epureanu'nun yerine, Ravil Tagir ve Danijel Aleksic ilk 11'de sahaya çıktı.



Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye, kadroda yer almadı.



SERDAR SAATÇI, 9 MAÇ SONRA 11'DE



Beşiktaş'ın genç isimlerinden Serdar Saatçı, Medipol Başakşehir maçıyla 9 müsabaka sonra 11'de yer aldı.



Türkiye Kupası'nda Altay'la oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan 19 yaşındaki oyuncu, ligde ise en son 16'ncı haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sahaya 11'de çıkmıştı.



RAVİL TAGİR, BELÖZOĞLU İLE İLK KEZ 11'DE



Medipol Başakşehir'in genç stoperi Ravil Tagir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.



Ligde 19 maç sonra görev yapan Ravil, sezona Aykut Kocaman yönetiminde başlayan turuncu-lacivertli ekipte bu sezon daha önce 5 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



KADIN TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Beşiktaş Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi mücadeleye ilgiyi artırdı.



Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti.



BEŞİKTAŞ'TAN KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL PANKART



Beşiktaş Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.



Siyah-beyazlı takım, sahaya "Yılda bir gün kutlamak değil her gün eşit olmak" yazılı pankartla çıkarken, geride kalan günlerde hayatını kaybeden Şenol Birol için saygı duruşunda bulunuldu.



Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem'e mücadele öncesi çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.



BEŞİKTAŞ POZİSYONLARLA BAŞLADI



Beşiktaş, maça topa sahip olma isteğiyle ve tempolu oynayarak başladı. Başakşehir de benzer şekilde kısa paslarla topa sahip olmaya çalıştı ancak tempoyu daha düşük tutmaya gayret etti.



Mücadelenin ilk bölümünde taktiğini daha iyi sergileyen taraf Beşiktaş oldu ve üst üste pozisyonlar bulmaya başladı. Kenan Karaman, 18. dakika içerisinde iki net fırsattan yararlanamadı. 1 dakika sonra bu kez Güven Yalçın, gol fırsatını değerlendiremedi.



BAŞAKŞEHİR İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU



Beşiktaş, üst üste ataklarla Başakşehir kalesini abluka altına aldı ancak kalesinde yaşadığı ilk tehlikede golü yedi.



Ceza alanında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda top Rosier'den geri geldi. Pozisyonun devamında topu uzaklaştırmak isteyen Serdar Saatçı'nın uzaklaştırmak istediği top altıpas önünde boşta olan Trezeguet'de kaldı. Trezeguet'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



GÜVEN YALÇIN EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Beşiktaş, Başakşehir'in golünden sonra baskısını artırdı ve yalnızca 6 dakika sonra başrolünde Can Bozdoğan'ın olduğu pozisyonda golü buldu.



Hızlı gelişen atakta Can Bozdoğan rakiplerinden arka arkaya sıyrıldı ve Can'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın'ın, topu düzelterek penaltı noktası gerisinden yaptığı düzgün vuruşta top Volkan Babacan'ın solundan filelerle buluştu.



BEŞİKTAŞ EKSİK KALDI, OKAKA HATAYI AFFETMEDİ



Beşiktaş'ta Welinton uzatma anlarında sakatlandı ve yerde kaldı. Tedavi için giren ekibin ardından Welinton kenara geldi. Yerine girmeye hazırlanan Necip Uysal formasını çıkarmışken tekrar ısınmaya gönderildi ve Başakşehir, Beşiktaş savunmasının 1 kişi eksik olduğu saniyeler içerisinde tekrar öne geçti.



45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ceza alanında sağdan içeri gönderdiği ortasını iyi takip eden Stefano Okaka'nın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda kale önündeki Rosier'e de çarpan top Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluştu.



İlk yarı bu golün ardından Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI DAHA KONTROLLÜ



Beşiktaş ikinci yarıya Welinton yerine Necip Uysal değişikliğiyle başladı.



İki takım da ikinci yarının başında daha dengeli ve kontrollü bir oyun tercih etti. Kanatları daha etkili kullanan Beşiktaş, üst üste ortalarla Başakşehir kalesinde etkili olmaya başladı.



KENAN KARAMAN İLK KEZ SAHNEDE



Daha atak görünen Beşiktaş, 54. dakikada eşitliği sağladı.



Ghezzal'ın ceza alanında sağdan içeri gönderdiği pasına hareketlenen Teixeira'nın ön direkten gelişine yaptığı vuruşta top direkten geri geldi. Dönen topa hareketlenen Kenan Karaman'ın altıpas içinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu.



Kenan Karaman, Beşiktaş formasıyla ilk kez fileleri havalandırma sevinci yaşadı.



BEŞİKTAŞ YÜKLENDİ, SONUÇ ÇIKMADI



Beşiktaş, 2-2'yi yakaladıktan sonra topu ve oyun kontrolünü bırakmadı. Oyunu Başakşehir yarı alanına yıkan Beşiktaş, kalabalık savunma karşısında pozisyon bulmakta güçlük çekti. Rachid Ghezzal'ın kanadını daha aktif kullanan Beşiktaş, son bölümde Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Emirhan gibi hücum silahlarını da oyuna sürdü.



Beşiktaş, son bölümde galibiyet için daha çok çabalayan taraf olsa da mücadele 2-2 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Alex Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti.

18. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

45+4. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





