Philadelphia 76ers ve Utah Jazz, All-Star forvet Paul George'un yer aldığı olası bir takas üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdi.Locked On Jazz'dan Andy Larsen'in haberine göre, 76ers ve Jazz, gelecek haftaki NBA Draft'ı öncesinde 3. ve 5. sıra seçimlerini değiş tokuş ederek George'un takasını gündeme aldı.Larsen, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve ciddi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti:35 yaşına girmek üzere olan George, geçtiğimiz yaz 76ers ile dört yıllık 212 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 41 maçta forma giyebildi ve 16.2 sayı, 5.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladı.76ers, sezonu 24 galibiyet – 58 mağlubiyetle 13. sırada tamamlayarak 2017'den bu yana ilk kez playoff dışında kaldı. George'un gönderilmesi, hem maaş yükünü hafifletme hem de Joel Embiid – Tyrese Maxey etrafında yeni bir çekirdek oluşturma fırsatı yaratabilir.Utah cephesinde ise ligin en genç kadrolarından biriyle 17 galibiyet – 65 mağlubiyetlik bir sezonun ardından tecrübeli bir yıldız ismi kadroya katma isteği öne çıkıyor.Takasın gerçekleşmesi halinde Utah'ın 3. sıradan draft yaparak Cooper Flagg, Ace Bailey veya Dylan Harper gibi üst düzey potansiyellerden birine ulaşma şansı artabilir.Şu aşamada maaş dengesi ya da ek draft hakkı gibi detayların görüşülüp görüşülmediği net değil. Ancak Larsen'e göre her iki kulüp de bu olasılığı masada tutmaya devam ediyor.NBA Draftı 25 Haziran'da başlayacak ve bu süreç, hem Philadelphia hem de Utah için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.