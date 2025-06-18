Arteta'nın yardımcısı Carlos Cuesta, Parma yolcusu!

Arsenal'de Mikel Arteta'nın yardımcısı olarak görev yapan Carlos Cuesta, teknik direktörlük kariyerine adım atmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınının haberine göre; Cuesta, Parma'nın yeni menajeri olmaya hazırlanıyor.
AYRILMAYA KARAR VERDİ
29 yaşındaki İspanyol antrenör Parma'yı çalıştırmak için Arsenal'in teknik ekibinden ayrılmaya karar verdi.
İngiliz basınının haberine göre; Cuesta, Parma'nın yeni menajeri olmaya hazırlanıyor.
AYRILMAYA KARAR VERDİ
29 yaşındaki İspanyol antrenör Parma'yı çalıştırmak için Arsenal'in teknik ekibinden ayrılmaya karar verdi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...