Haber Tarihi: 18 Haziran 2025 18:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 18:21

Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? 2025-2026 Süper Lig başlangıç-bitiş tarihi ve fikstür çekimi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonu geride bırakırken yeni hedef ve beklentilerle 2025-26 sezonunu karşılıyor. TFF 25-26 Süper Lig fikstür çekimi tarihi araştırılıyor. Süper Lig ne zaman başlayacak, Süper Lig fikstürü hangi tarihte belli olur? İşte, Liglerin başlangıç tarihi...

Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? 2025-2026 Süper Lig başlangıç-bitiş tarihi ve fikstür çekimi
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Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. Çekişmeli bir sezonun ardından 25-26 fikstürü merakla bekleniyor. Takımların şampiyonluk yarışına sahne olacak Süper Lig'in fikstür çekimi tarihi için TFF duyuruları takip ediliyor. İşte, fikstür çekimine dair merak edilenler...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Lig fikstür çekimi, 2025-2026 sezonu öncesinde spor severler tarafından merakla bekleniyor. Fikstür çekimi ile takımların maç programları da belli olacak. Ancak 2025-26 sezonu için fikstür çekiminin tarihi henüz duyurulmadı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig fikstürü 11 Temmuz 2024 Perşembe günü belli olmuştu. 8 Ağustos'ta Süper Lig karşılaşmaları başlayacak, bu nedenle fikstür çekiminin de temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.

LİGLERİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Trendyol Süper Lig başlangıcı 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.
İlk yarı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.
Sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig sezonu 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak.
Devre arası 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında başlayacak.
İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Nesine 2. Lig sezonu, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak
İlk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak
Normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

Nesine 3. Lig sezonu, 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
İlk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde sona bulacak.
İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.
Normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

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