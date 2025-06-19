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Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Amrabat'tan dev gelir beklentisi!

Fenerbahçe, En Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın satışından büyük bir gelir hedefliyor.

calendar 19 Haziran 2025 10:57
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Amrabat'tan dev gelir beklentisi!
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Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncular En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi durumunda.

SUUDİ EKİPLERİNDEN BÜYÜK İLGİ

Suudi ekipleri, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ı Fenerbahçe'den almak için kararlı. Faslı oyuncuların Arabistan'da yerli statüsünde oynamasının da cazibesiyle Al Hilal, Al Nassr ve Neom, şartları zorluyor.

60 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ

Fenerbahçe, iki futbolcudan toplam 60 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefliyor. 


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