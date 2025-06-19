Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncular En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi durumunda.
SUUDİ EKİPLERİNDEN BÜYÜK İLGİ
Suudi ekipleri, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ı Fenerbahçe'den almak için kararlı. Faslı oyuncuların Arabistan'da yerli statüsünde oynamasının da cazibesiyle Al Hilal, Al Nassr ve Neom, şartları zorluyor.
60 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ
Fenerbahçe, iki futbolcudan toplam 60 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
SUUDİ EKİPLERİNDEN BÜYÜK İLGİ
Suudi ekipleri, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ı Fenerbahçe'den almak için kararlı. Faslı oyuncuların Arabistan'da yerli statüsünde oynamasının da cazibesiyle Al Hilal, Al Nassr ve Neom, şartları zorluyor.
60 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ
Fenerbahçe, iki futbolcudan toplam 60 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
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