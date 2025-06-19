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Eyüpspor, Tayfur Bingöl'e veda etti!

Eyüpspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 19 Haziran 2025 12:55 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 13:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Tayfur Bingöl'e veda etti!
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Eyüpspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Tayfur Bingöl ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu. 32 yaşındaki Tayfur, Beşiktaş'a geri dönecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Tayfur Bingöl'e teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'da 33 maçta forma giyen Tayfur, 5 gol, 1 asist kaydetti. 
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