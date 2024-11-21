Haber Tarihi: 21 Kasım 2024 18:02 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 18:02

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul'da iki yaka arasında geçişi kolaylaştıran Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Günlük binlerce otomobil tarafından kullanılan Avrasya Tüneli, özellikle köprüyü kullanmak istemeyen kişiler için mantıklı bir alternatif oluyor. Peki, 21 Kasım Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?
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Avrasya Tüneli araç yangını son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi. Peki, Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı mı, açık mı?

21 KASIM AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI MI, AÇIK MI?

İstanbul'da, Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle, tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, tünelin Anadolu yönündeki geçişler durduruldu. Bu durum, İstanbul genelinde kuvvetli yağışın etkisiyle zaten yoğun olan trafiği daha da artırdı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının ardından tünelin açılacağını ve trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83 OLDU

Avrasya Tüneli'nin kapanmasından sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk da arttı. İstanbul'da saat 17.05 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
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