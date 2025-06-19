Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 09:30 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 09:30

Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin istihbarat teşkilatı?

Mossad, dünyanın en gizemli istihbarat teşkilatlarından biri olarak kabul edilen, İsrail'e ait dış istihbarat servisidir. Resmi adı "HaMossad leModi'in uleTafkidim Meyuhadim" olan bu teşkilatın Türkçedeki karşılığı, "İstihbarat ve Özel Görevler Enstitüsü" şeklindedir. Mossad, İsrail'in güvenliğini yurt dışında sağlamakla görevli en önemli kurumdur ve özellikle uluslararası operasyonlarıyla tanınır. Peki, Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin teşkilatı?

Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin istihbarat teşkilatı?
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Mossad nedir, nasıl çalışır? Sorusunun yanıtı, İran-İsrail savaşı nedeniyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüksek ölçüde gizlilik ilkesiyle çalışan Mossad teşkilatının amacı ve hangi ülkenin teşkilatı olduğu merak ediliyor. İşte Mossad hakkında bilgiler...

MOSSAD HANGİ ÜLKENİN İSTİHBARAT TEŞKİLATI?

Mossad, İsrail Devleti'nin resmî dış istihbarat teşkilatıdır. Merkezi Tel Aviv'de bulunan bu kuruluş, İsrail Başbakanlığına bağlı olarak çalışır. İç güvenlikten ziyade, yurt dışı tehditleri, casusluk faaliyetleri, suikast operasyonları ve gizli görevlerle ilgilenir.

 MOSSAD AJANLARI NE YAPAR?

Mossad ajanlarının görev alanı oldukça geniştir ve yüksek gizlilikle yürütülür. Ajanların temel görevleri arasında şunlar yer alır:

Yurt dışı istihbarat toplama: Diğer ülkelerdeki askeri, siyasi, ekonomik ve stratejik gelişmeleri takip ederek İsrail'e bilgi sağlamak.

Karşı casusluk: İsrail'e yönelik yabancı istihbarat faaliyetlerini engellemek veya yönlendirmek.

Özel operasyonlar: Hedef alınan kişilere veya yapılara karşı suikastlar, sabotajlar ve kaçırma operasyonları düzenlemek.

Terörle mücadele: İsrail vatandaşlarına veya devletine yönelik tehditleri önceden tespit edip etkisiz hale getirmek.

İnsan kaynakları ve muhbir ağı: Yurt dışında işbirliği yapılacak kişilerle bağlantı kurmak ve bu kişileri gizli görevlerde kullanmak.

MOSSAD NASIL ÇALIŞIR?

Mossad'ın çalışma sistemi büyük ölçüde gizlilik ilkesine dayanır. Operasyonlarının çoğu kamuoyuna yansımaz ve açık kaynaklardan doğrulanamaz. Ajanlar genellikle diplomatik pasaportlarla seyahat eder ve bulundukları ülkelerde diplomat, iş insanı ya da akademisyen kılığında faaliyet gösterirler. Ayrıca, teknolojik istihbarat (sinyal ve siber istihbarat) da teşkilatın modern operasyonlarında kritik rol oynar.

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