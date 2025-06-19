Denizlispor'dan Erhan Ergil iddiası

Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra borçları yüzünden kapanma tehlikesi yaşayan Denizlispor'da yönetim geçen sezon içinde kulüpte 3 ay başkanlık yapan Erhan Ergil ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Denizlispor, Ergil'in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsi alacağı olarak gösterdiğinin tespit edildiğini iddia etti. Kulübün sosyal medya sayfalarında,denildi.Açıklamada, "ifadeleri yer aldı.İddiayı yalanlayan Erhan Ergil ise mevcut yönetimin gündem değiştirme amacıyla kendisine iftira attığını savundu. Ergil, başkanlığı döneminde yaptığı açlık grevi ve takım kaptanı Gökhan Süzen başta olmak üzere futbolcularla yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.