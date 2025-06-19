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Denizlispor'dan Erhan Ergil iddiası

Denizlispor, eski başkanı Ergil hakkında suç duyurusunda bulundu.

calendar 19 Haziran 2025 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'dan Erhan Ergil iddiası
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Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra borçları yüzünden kapanma tehlikesi yaşayan Denizlispor'da yönetim geçen sezon içinde kulüpte 3 ay başkanlık yapan Erhan Ergil ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Denizlispor, Ergil'in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsi alacağı olarak gösterdiğinin tespit edildiğini iddia etti. Kulübün sosyal medya sayfalarında, "Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil'in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü'ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

İddiayı yalanlayan Erhan Ergil ise mevcut yönetimin gündem değiştirme amacıyla kendisine iftira attığını savundu. Ergil, başkanlığı döneminde yaptığı açlık grevi ve takım kaptanı Gökhan Süzen başta olmak üzere futbolcularla yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

 



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