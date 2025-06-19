19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Türkiye Atletizm Federasyonu Süper Lig 1. Kademe Yarışları, İzmir'de tamamlandı

Atletizmde Türkiye Süper Lig 1.Kademe yarışlarına 8 erkek, 8 kadın takımı katılım sağladı.

calendar 19 Haziran 2025 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Atletizm Federasyonu Süper Lig 1. Kademe Yarışları, İzmir'de tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 1. Kademe Yarışları, 8 erkek ve 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda 2 gün süren organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en iyi 8'er takımı, toplam 40 disiplinde mücadele etti.

İlk kademe sonrasında kadın ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde etti.


Süper Lig'de şampiyon olan ve 1. Lig'e düşen takımlar, final yarışmalarının ardından belli olacak.

Kadınlarda 1. kademe sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 152 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 139 puan

3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 102 puan

4- Batman Petrolspor Kulübü, 100 puan

5- Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 75 puan

6- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 71 puan

7- Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü, 50 puan

8- Gaziantep Belediyespor Kulübü, 22 puan

Erkeklerde 1. kademe sonunda puan durumu şu şekilde:

1- ENKA Spor Kulübü, 136 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü, 125 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü, 114 puan

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 98 puan

5- Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, 84 puan

6- Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü, 73 puan

7- Batman Petrolspor Kulübü, 59 puan

8- Jandarma Gücü Spor Kulübü, 28 puan


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.