Türkiye Atletizm Federasyonu Süper Lig 1. Kademe Yarışları, İzmir'de tamamlandı

Kadınlarda 1. kademe sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 1. Kademe Yarışları, 8 erkek ve 8 kadın takımının katılımıyla İzmir'de tamamlandı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İzmir Atatürk Stadı'nda 2 gün süren organizasyonda kadınlar ve erkeklerde Türkiye'nin en iyi 8'er takımı, toplam 40 disiplinde mücadele etti.İlk kademe sonrasında kadın ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde etti.Süper Lig'de şampiyon olan ve 1. Lig'e düşen takımlar, final yarışmalarının ardından belli olacak.