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Fenerbahçe'ye Guessand'dan kötü haber

Nice forması giyen Evann Guessand ile ilgilenen Fenerbahçe'ye oyuncu cephesinden kötü haber geldi.

calendar 19 Haziran 2025 10:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Guessand'dan kötü haber
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

30 MİLYON EURO'YA YANIT VERMEDİ

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, sarı-lacivertlilerin bu ilk girişimine yanıt vermedi.

5 BÜYÜK LİG HEDEFİ

Haberde, Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde devam etmek istediği, bu nedenle gelen teklifle mesafeli olduğu belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti. 


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