Chicago Bulls, gelecek yaz her iki guardı da sınırsız serbest oyuncu olacak Ayo Dosunmu ve Coby White'tan birini sezon başlamadan önce takas etmeye sıcak bakıyor.Takımın iç kaynaklarına yakınlığıyla bilinen gazeteci K.C. Johnson, The Chicago Lead podcast'inde yaptığı açıklamada," dedi.Johnson, bu kararın temelinde maaş bütçesi sorunlarının yattığını ve iki oyuncunun birden tutulmasının zor olacağını vurguladı.25 yaşındaki White, 2024–25 sezonunda 74 maçta 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Şu anda üç yıllık, 36 milyon dolarlık kontratının son sezonuna giriyor.Aynı yaştaki Dosunmu ise 46 maçta 12.3 sayı, 4.5 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları tutturdu. O da üç yıllık, 21 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına girmiş durumda.Her iki oyuncu da Bulls'un play-in potasına girdiği süreçte önemli katkı sağlamıştı. Ancak takım yine ilk turda Miami Heat'e elenerek sezonu erken kapattı.Bulls, 39 galibiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada yer aldı ve üst üste üçüncü kez playoff dışı kaldı.Johnson,ifadelerini kullandı.Bulls, 2025 NBA Draftı'nda 12. sıradan seçim hakkına sahip. Takımın bu pozisyondan yapacağı seçim, Dosunmu ya da White'ın geleceğini etkileyebilir.