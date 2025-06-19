Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 12:57 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 12:57

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda? (Play-off final)

Bu sezon EuroLeague'de şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko, ilk maçta rakibini mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Beşiktaş ise Anadolu Efes'i eleyerek adını play-off finaline yazdırmıştı. Ülker Sor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek. İlk maçta sarı-lacivertlilerde Khem Birch Wade Baldwin gibi isimler ön plana çıktı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Play-off final mücadelesinin canlı yayınlanacağı kanal…

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda? (Play-off final)
Abone Ol
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım finalde kozlarını paylaşıyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, ikinci maçta rakibini devirerek seride durumu eşitlemeye çalışacak. Beşiktaş Fibabanka ligde normal sezonda 23 galibiyet alarak ikinci sırada yer almıştı. Çeyrek fianlde Galatasaray'ı ve yarı finalde Anadolu Efes'i mağlup eden siyah-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji karşısında kazanarak finale yükselmişti. İki takım bu sezon toplam 4 kez rakip olurken sarı-lacivertliler, üç galibiyet aldı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş arasında oynanacak mücadele 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

DÖRT GALİBİYETE UZANAN ŞAMPİYON OLACAK

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü ve dördüncü müsabakalar, 21 Haziran Cumartesi 20.30'da ve 23 Haziran Pazartesi 20.30'da Beşiktaş Fibabanka ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SERİYİ EŞİTLEMEK

Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş Fibabanka, normal sezonda ligde 23 galibiyet ve 7 yenilgi alırken puan sıralamasını ikinci olarak tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerken yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

Beşiktaş Fibabanka, finalde ilk karşılaşmada 94-76 kaybederken, ikinci mücadeleyi kazanarak seride durumu beraberliğe getirmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF KUPA

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Khem Birch 15, Wade Baldwin IV 14, Metecan Birsen 13 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Derek Needham 14, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 11'er sayı buldu. Fenerbahçe Beko, ikinci maçı kazanarak şampiyonluk için önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'da Tuna Üzümcü hala imzayı atmadı Altay Altay'da Tuna Üzümcü hala imzayı atmadı
Ali Koç'un transfer yanıtı! Fenerbahçe Ali Koç'un transfer yanıtı!
Mazlum Demir, Menemen'den ayrılıyor TFF 2. Lig Mazlum Demir, Menemen'den ayrılıyor
Fenerbahçe'den logo kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe'den logo kararı!
Tijanic, Göztepe'de kalıyor Göztepe Tijanic, Göztepe'de kalıyor
Newcastle United, Marcus Rashford'a kanca! Aston Villa Newcastle United, Marcus Rashford'a kanca!
Karşıyaka, kulüp binasından çıkarıldı TFF 3. Lig Karşıyaka, kulüp binasından çıkarıldı
Batman, Hüseyin Bulut'un peşinde TFF 2. Lig Batman, Hüseyin Bulut'un peşinde
CANLI | Fenerbahçe yeni sezon forma lansmanı Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe yeni sezon forma lansmanı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de imza: Amara Diouf
2
Fenerbahçe'nin Lucas Vazquez planı
3
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi: Promise David
4
Kenan Yıldız, mükemmel attı; Juventus, farklı kazandı!
5
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!
6
Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Amrabat'tan dev gelir beklentisi!
7
Sancho, Napoli ile anlaştı! Gözler Manchester United'da

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.