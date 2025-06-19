Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda? (Play-off final)

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım finalde kozlarını paylaşıyor. Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, ikinci maçta rakibini devirerek seride durumu eşitlemeye çalışacak. Beşiktaş Fibabanka ligde normal sezonda 23 galibiyet alarak ikinci sırada yer almıştı. Çeyrek fianlde Galatasaray'ı ve yarı finalde Anadolu Efes'i mağlup eden siyah-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Fenerbahçe Beko ise Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji karşısında kazanarak finale yükselmişti. İki takım bu sezon toplam 4 kez rakip olurken sarı-lacivertliler, üç galibiyet aldı. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor.



Fenerbahçe Beko - Beşiktaş arasında oynanacak mücadele 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.



DÖRT GALİBİYETE UZANAN ŞAMPİYON OLACAK



Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. Dört maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride üçüncü ve dördüncü müsabakalar, 21 Haziran Cumartesi 20.30'da ve 23 Haziran Pazartesi 20.30'da Beşiktaş Fibabanka ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.



BEŞİKTAŞ'TA HEDEF SERİYİ EŞİTLEMEK



Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş Fibabanka, normal sezonda ligde 23 galibiyet ve 7 yenilgi alırken puan sıralamasını ikinci olarak tamamladı.



Siyah-beyazlılar, Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerken yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-2 ile geçerek finale yükseldi.



Beşiktaş Fibabanka, finalde ilk karşılaşmada 94-76 kaybederken, ikinci mücadeleyi kazanarak seride durumu beraberliğe getirmek istiyor.



FENERBAHÇE BEKO'DA HEDEF KUPA



Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Khem Birch 15, Wade Baldwin IV 14, Metecan Birsen 13 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Derek Needham 14, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 11'er sayı buldu. Fenerbahçe Beko, ikinci maçı kazanarak şampiyonluk için önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

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