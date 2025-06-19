Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, NBA Finalleri 6. maçında sahada olmak için kararlı.ESPN'e konuşan Haliburton,dedi.Final serisinde alt bacak sakatlığı yaşayan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun, 5. maçta Oklahoma City Thunder'ın pivotu Chet Holmgren'e karşı bir hamle yaparken sakatlığının daha da kötüleştiği belirtildi. Maçta tüm şutlarını kaçıran Haliburton, karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Çarşamba günü yapılan açıklamada sağ baldırında zorlanma tespit edildiği doğrulandı.Pacers koçu Rick Carlisle, yıldız oyuncunun sınırlı katılımla yapılan yürüyüş antrenmanına katıldığını belirtirken, Haliburton'un durumunun maç saatine kadar belirsiz kalabileceğini ifade etti.diyen Carlisle, yedek oyun kurucu T.J. McConnell'a daha fazla süre verebileceklerini de vurguladı.McConnell, 5. maçta üçüncü çeyrekte 13 sayı atarak toplamda 18 sayılık katkı vermişti.Seride 3-2 geride olan Indiana Pacers, NBA tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanabilmek için kalan iki maçı da kazanmak zorunda.