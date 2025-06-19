19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
19:00
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
22:00
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
01:00
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Haliburton: "6. maçta oynamak için elimden geleni yapacağım"

Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, NBA Finalleri 6. maçında sahada olmak için kararlı.

calendar 19 Haziran 2025 10:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Haliburton: '6. maçta oynamak için elimden geleni yapacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, NBA Finalleri 6. maçında sahada olmak için kararlı.

ESPN'e konuşan Haliburton, "Riskleri anlamam, doğru soruları sormam gerekiyor. Ama ben rekabetçi adamım. Oynamak istiyorum. Oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Final serisinde alt bacak sakatlığı yaşayan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun, 5. maçta Oklahoma City Thunder'ın pivotu Chet Holmgren'e karşı bir hamle yaparken sakatlığının daha da kötüleştiği belirtildi. Maçta tüm şutlarını kaçıran Haliburton, karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Çarşamba günü yapılan açıklamada sağ baldırında zorlanma tespit edildiği doğrulandı.


Pacers koçu Rick Carlisle, yıldız oyuncunun sınırlı katılımla yapılan yürüyüş antrenmanına katıldığını belirtirken, Haliburton'un durumunun maç saatine kadar belirsiz kalabileceğini ifade etti.

"Önümüzdeki 36 saat boyunca dikkatle değerlendirilecek ve muhtemelen sakatlık raporunda 'şüpheli' olarak listelenecek. 6. maç için maç saati kararına kalabilir." diyen Carlisle, yedek oyun kurucu T.J. McConnell'a daha fazla süre verebileceklerini de vurguladı.

McConnell, 5. maçta üçüncü çeyrekte 13 sayı atarak toplamda 18 sayılık katkı vermişti.

Seride 3-2 geride olan Indiana Pacers, NBA tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanabilmek için kalan iki maçı da kazanmak zorunda.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.