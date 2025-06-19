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Okan Buruk, Nelsson'un biletini kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonda Victor Nelsson'u kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

calendar 19 Haziran 2025 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 09:44
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk, Nelsson'un biletini kesti!
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Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri dönmeye hazırlanan Danimarkalı futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Başarılı teknik adam, Nelsson ile ilgili bu kararını yönetime iletti.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Menajerler tarafından Trabzonspor'a da önerilen Nelsson ile İtalya'dan Hellas Verona ve Como da ilgileniyor.


GÖZTEPE DE DEVREDE

Öte yandan Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sezon başı Galatasaray'ın kadrosunda yer alan ve devre arasında İtalya Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson'a Göztepe talip oldu.

Roma ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a dönen Nelsson için devrede olan İzmir temsilcisi, savunmasını 26 yaşındaki Danimarkalı ile güçlendirmek istiyor.

Göztepe, Nelsson'a düzenli olarak forma şansı ve kariyerini yeniden canlandırma fırsatı sunarak onu ikna etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 


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