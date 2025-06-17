Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?

Uzun ömürlü yeni tip sürücü belgeleri 2016 yılında hayata geçti. Hala eski sürücü belgesine sahip olan sürücüler için ise ehliyet yenileme süreci söz konusu oldu. Eski tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte, ehliyet yenileme aşamaları...

Eski tip ehliyeti yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için sürcülerin ilk olarak Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor. Randevu işlemi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ve ALO 199'dan alınabilir.

Randevunun ardından gerekli belgeleri temin eden sürücülerin işlemi başlatılır. Yeni ehliyet kargo ile göderilir. Yeni ehliyet ulaşıncaya kadar e-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi çıkarılabilir ve bu belgeyle trafiğe çıkılabilir.

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

Sağlık Raporu

Biyometrik Fotoğraf

Adli Sicil Belgesi

Kan Grubu Kartı

Ehliyet Yenileme Harcı Dekontu

Eski Ehliyet

Yeni ehliyet; uluslararası niteliktedir, sürelidir ve sürücü sınıf sayısı ise 17'dir.

Eski sürücü belgesine sahip olan sürücülerin yenisi ile değiştirme işleminde istenen ücret toplamda 15 TL'dir.