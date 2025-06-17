-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?
Haber Tarihi: 17 Haziran 2025 11:28 -
Güncelleme Tarihi:
17 Haziran 2025 11:28
Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?
Eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi son buluyor ve bu nedenle ehliyet yenileme işlemleri de hız kazandı. Yeni tip sürücü belgeleri için araç kullanıcıları evrakları tamamladıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinden veya ALO 199'dan randevu oluşturmalı. Eski ehliyet sahipleri, ''Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, nereye, nasıl ödenir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Uzun ömürlü yeni tip sürücü belgeleri 2016 yılında hayata geçti. Hala eski sürücü belgesine sahip olan sürücüler için ise ehliyet yenileme süreci söz konusu oldu. Eski tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte, ehliyet yenileme aşamaları...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Eski tip ehliyeti yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı.
EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?
Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için sürcülerin ilk olarak Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor. Randevu işlemi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ve ALO 199'dan alınabilir.
Randevunun ardından gerekli belgeleri temin eden sürücülerin işlemi başlatılır. Yeni ehliyet kargo ile göderilir. Yeni ehliyet ulaşıncaya kadar e-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi çıkarılabilir ve bu belgeyle trafiğe çıkılabilir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı veya Pasaport
Sağlık Raporu
Biyometrik Fotoğraf
Adli Sicil Belgesi
Kan Grubu Kartı
Ehliyet Yenileme Harcı Dekontu
Eski Ehliyet
Yeni ehliyet; uluslararası niteliktedir, sürelidir ve sürücü sınıf sayısı ise 17'dir.
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRME ÜCRETİ
Eski sürücü belgesine sahip olan sürücülerin yenisi ile değiştirme işleminde istenen ücret toplamda 15 TL'dir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.