Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 11:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 11:27

Takdir - Teşekkür Belgesi hesaplama 2025 (MEB) | 5,6,7.8 sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?

Okullarda karne heyecanı yaşanırken Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama ekranı 2025, yoğun ilgi görüyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü gibi derslerden girilen sınavların ortalamaları, sözlü notları ve diğer değerlendirme kriterleri öğrencilerin o dersten aldığı not ortalamasını belirliyor. Not ortalamalarındaki derslerin ağırlıkları ise öğrencilerin Takdir, Teşekkür gibi başarı belgesi hesaplanırken kullanılıyor. Öğrencilere başarı belgesi verilirken devamsızlık durumu da belirleyici oluyor. Başarısız dersi bulunan öğrencilerde benzer şekilde belge alamıyor. Peki Takdir Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte, MEB Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama yöntemi 2025…

Takdir - Teşekkür Belgesi hesaplama 2025 (MEB) | 5,6,7.8 sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?
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Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10, 11, 12'nci sınıf öğrencileri, karne günü öncesinde başarı belgesi alıp alamayacağını hesaplama yaparak öğreniyor. Öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden girilen notlarla birlikte başarı belgesi alıp alamayacağını hesaplayabiliyor. Başarı belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması hesaplanıyor. 1. 2. ve varsa 3 yazılı puanları toplanıp yazılı sınav sayısına bölünerek öğrencilerin ilgili derslerden not ortalaması belirleniyor. Takdir ve Teşekkür belgesinin yanı sıra Onur belgesi ise yönetmelik, kapsamında belirlenen koşulları taşıyan öğrencilere verilir. Peki MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12'nci sınıf takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? İşte, hesaplama yöntemi…

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMASI

Not ortalaması hesaplaması yapılırken sınav puanları toplanır ve toplam yazılı sayısına bölünerek ilgili derslerin not ortalaması hesaplanır. Tüm dersler için benzer işlem yapılır ve ders başına çıkan not ortalaması toplandıktan sonra ders sayısına bölünür ve öğrencinin dönem sonu not ortalaması ortaya çıkar.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

Teşekkür belgesi, bir öğrencinin dönem boyunca sergilediği akademik başarı ve örnek davranışlar için verilir. Bu belgeyi alabilmek için öğrencilerin:

Derslerinin dönem sonu not ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gerekir.
Disiplin cezası almamış olmaları şarttır.

TAKDİR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir belgesi ise daha yüksek bir başarı seviyesini ifade eder ve öğrencilerin:

Derslerinin dönem sonu not ortalamasının 85.00 ve üzeri olması gerekir. Yine disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI

Onur belgesi belli bir puanın üstünde karne notu olanlara değil, yönetmelik kapsamında belirtilen koşulları taşıyan öğrencilere verilir.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

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