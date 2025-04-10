Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 13:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 13:40

Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2025 Aşure Günü Tarihi

Aşure ayı ne zaman? Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nün tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Diyanet 2025 Aşure Günü tarihini duyurdu

Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2025 Aşure Günü Tarihi
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Milyonlarca Müslüman için manevi bir atmosfer taşıyan Muharrem ayı yaklaşıyor. Bu mübarek ayın onuncu gününe denk gelen Aşure Günü'nde yapılan ibadetler ve gelenekler büyük bir önem arz ediyor. Peki, aşure ayı ne zaman başlayacak ve 2025 aşure günü tarihi hangi güne denk geliyor?  
 
2025 Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Aşure ayı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı, Muharrem ayının başlangıcı ile yakından ilişkili. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre, Muharrem ayı 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.  

2025 Aşure Günü Tarihi Ne Zaman?

Pek çok kişi, 2025 aşure günü tarihini merak ediyor. Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Buna göre, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak olan Muharrem ayının onuncu günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.  

Aşure Günü'nün Önemi ve Anlamı

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sami diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir.

Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.



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