Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı PPK toplantısı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB faiz kararını merak eden vatandaşların gündeminde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi var.



Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.



SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Son karara göre banka, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.



BU YIL 8 TOPLANTI YAPILACAK



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.





Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Banka ilk toplantısını 23 Ocak'ta gerçekleştirecek. Diğer toplantı tarihleri ise 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 11 Aralık olarak açıklandı.

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