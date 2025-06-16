Haber Tarihi: 16 Haziran 2025 16:22 -
Güncelleme Tarihi:
16 Haziran 2025 16:22
FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? 2025
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) haziran ayı toplantısına kilitlenmiş durumda. Para politikalarında muhtemel değişikliklerin sinyallerini verecek olan toplantı, hem yatırımcılar hem de ekonomik aktörler açısından büyük önem taşıyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları gündemde yer bulurken detaylar da netlik kazandı.
ABD Merkez Bankası (FED), haziran ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel piyasaların merakla beklediği karar Çarşamba günü saat 22.00'de duyurulacak. Faiz oranlarının sabit tutulması beklenirken, FED'in açıklamaları, yılın geri kalanında nasıl bir para politikası izleneceğine dair önemli ipuçları verecek.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (FOMC) 17-18 Haziran tarihlerinde toplanıyor. Toplantının ardından FED'in faiz kararı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın açıklanmasıyla birlikte piyasalar, FED'in ileriye dönük politikalarına ilişkin sinyalleri de değerlendirmeye başlayacak.
PİYASALARIN FED BEKLENTİSİ: SABİT FAİZ Mİ, İNDİRİM Mİ?
Geçtiğimiz ay faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında tutan FED kararı alırken enflasyon ve ekonomik büyüme verilerini dikkate aldı. Haziran toplantısı öncesinde de piyasa beklentisi, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Ekonomistlerin büyük bölümü, FED'in bu toplantıda da faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.
Ancak dikkatler karar metninde ve Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak. Enflasyonun seyri ve ekonomik aktiviteye dair yorumlar, piyasaların yönünü belirleyecek
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