FED Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? 2025

ABD Merkez Bankası (FED), haziran ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Küresel piyasaların merakla beklediği karar Çarşamba günü saat 22.00'de duyurulacak. Faiz oranlarının sabit tutulması beklenirken, FED'in açıklamaları, yılın geri kalanında nasıl bir para politikası izleneceğine dair önemli ipuçları verecek.

ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (FOMC) 17-18 Haziran tarihlerinde toplanıyor. Toplantının ardından FED'in faiz kararı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın açıklanmasıyla birlikte piyasalar, FED'in ileriye dönük politikalarına ilişkin sinyalleri de değerlendirmeye başlayacak.

Geçtiğimiz ay faiz oranlarını %4,25 - %4,50 aralığında tutan FED kararı alırken enflasyon ve ekonomik büyüme verilerini dikkate aldı. Haziran toplantısı öncesinde de piyasa beklentisi, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Ekonomistlerin büyük bölümü, FED'in bu toplantıda da faizleri sabit bırakacağını öngörüyor.

Ancak dikkatler karar metninde ve Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak. Enflasyonun seyri ve ekonomik aktiviteye dair yorumlar, piyasaların yönünü belirleyecek