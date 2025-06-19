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Beşiktaş'ın kozu Solskjaer!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların gelecek sezonki en büyük kozu olacak.

calendar 19 Haziran 2025 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 11:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kozu Solskjaer!
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Futbol ve teknik direktörlük kariyeri müthiş olan, sağlam alt yapısı ve karakteri ile gittiği takımlara doğru dokunuşlar yapan Ole Gunnar Solskjaer, zor günler yaşayan Beşiktaş'ı da eldeki imkanlar ve kadro dahilinde kısa zamanda iyi toparladı.

Kafasındaki taktiksel oyunu geçtiğimiz sezon içinde tam olarak takıma oturtamayıp, sahaya yansımamış olsa da, dev maçlar ve derbilerde alınan sonuçlar ve oynanan futbol, yeni sezon için Norveçli teknik adamın en büyük kozu olacak.

TAKIM OYUNU YÜKLENİYOR


Futbol otoriteleri, aynı zamanda UEFA Analisti de olan Solskjaer'in elinde bulundurduğu bu caydırıcı gücü, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri karşısında en iyi şekilde kullanacağı yönde birleşirken, yeni sezon hazırlıkları için takımın başında bulunmasını da Norveçli çalıştırıcının bir başka avantajı olarak düşünüyorlar. Bu süre içinde yeni nokta transferlerin de kadroya katılacağı ifade eden duayen kalemler, takım oyununda arzulanan bir Beşiktaş'ın sezona adım atacağına dikkat çekiyor.


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