Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi 2025?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim-öğretim yılını 20 Haziran 2025 Cuma günü çalacak son ders ziliyle tamamlayacak.

Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler, karne dağıtım saatlerini ve karne günü sivil kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceğini araştırıyor.

Karne günü kıyafet konusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda, karne günü de resmi bir ders günü olarak kabul edildiğinden normal şartlarda okul üniforması giyilmesi gerekiyor.

Ancak bu durum okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. Bazı okullar karne gününde sivil kıyafete izin verirken diğerleri üniforma zorunluluğunu sürdürüyor.

Öğrencilerin karne günü kıyafet konusunda kesin bilgi alması için okul idareleriyle iletişime geçmesi faydalı olacaktır.

2025-2026 Okulların açılmas:ı 8 Eylül 2025

İlk ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026

Karne dağıtım saatleri okullara göre değişiyor. Sabahçı okullarda genellikle 09:00-10:30, öğlenci okullarda ise 11:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Kesin bilgi için okul idaresiyle iletişime geçilmeli.