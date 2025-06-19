Haber Tarihi: 19 Haziran 2025 12:27 -
Güncelleme Tarihi:
19 Haziran 2025 12:27
Karne günü sivil kıyafetle gidilir mi 2025?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 20 Haziran 2025'te karne dağıtımıyla sona ermeye hazırlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne günü sivil kıyafetle veya forma ile gidilip gidilmeyeceğini sorguluyor.
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim-öğretim yılını 20 Haziran 2025 Cuma günü çalacak son ders ziliyle tamamlayacak.>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler, karne dağıtım saatlerini ve karne günü sivil kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceğini araştırıyor.
KARNE GÜNÜ SİVİİL KIYAFETLE GİDİLİR Mİ?
Karne günü kıyafet konusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda, karne günü de resmi bir ders günü olarak kabul edildiğinden normal şartlarda okul üniforması giyilmesi gerekiyor.
Ancak bu durum okuldan okula değişiklik gösterebiliyor. Bazı okullar karne gününde sivil kıyafete izin verirken diğerleri üniforma zorunluluğunu sürdürüyor.
Öğrencilerin karne günü kıyafet konusunda kesin bilgi alması için okul idareleriyle iletişime geçmesi faydalı olacaktır.
2025-2026 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2025-2026 Okulların açılmas:ı 8 Eylül 2025
İlk ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19- 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026
KARNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karne dağıtım saatleri okullara göre değişiyor. Sabahçı okullarda genellikle 09:00-10:30, öğlenci okullarda ise 11:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Kesin bilgi için okul idaresiyle iletişime geçilmeli.
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