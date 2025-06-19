Fenerbahçe'nin Lucas Vazquez planı

Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayınca rotasını Real Madrid'den Lucas Vazquez'e çevirdi.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla Mallorca ve Espanyol da ilgileniyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
İspanya'da kalmak isteyen Vazquez'i ikna etmek isteyen sarı-lacivertliler, yüksek bütçeli bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 52 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla Mallorca ve Espanyol da ilgileniyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
İspanya'da kalmak isteyen Vazquez'i ikna etmek isteyen sarı-lacivertliler, yüksek bütçeli bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid forması altında bu sezon 52 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.
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