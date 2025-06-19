Oklahoma City Thunder, tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna sadece bir galibiyet uzaklıkta. Ancak takımın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'a göre, Thunder bu tarihi fırsatın büyüklüğüne odaklanmak yerine tamamen hazırlığa konsantre olmuş durumda.
"Her zaman kendimizi rakibin yerine koymaya çalışıyoruz," diyen Gilgeous-Alexander, sezon boyunca koç Mark Daigneault ile birlikte benimsedikleri zihniyeti yineledi: "Indiana'dan, özellikle evlerinde, en sert darbeyi bekliyoruz."
NBA Finalleri'nin 6. maçı bu gece Indianapolis'te oynanacak. Thunder, 5. maçta elde ettiği 120-109'luk galibiyetle seride 3-2 öne geçmişti.
Bu maçta 31 sayı ve 10 asistle yıldızlaşan Gilgeous-Alexander, bireysel başarıların önemini küçümseyerek yalnızca maçın kendisine odaklandıklarını belirtti.
NBA'de 2000 yılından bu yana sayı kralı olan bir oyuncunun şampiyonluk kazanamadığı gerçeği sorulduğunda ise koç Daigneault net konuştu: "Biz yalnızca 6. maça odaklıyız. Shai harika bir oyuncu ve muazzam bir takım arkadaşı. Ama şu an sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz."
Thunder cephesi, özellikle Tyrese Haliburton'un sakatlık durumunun belirsiz olduğu bu dönemde Indiana'nın evinde ortaya koyduğu agresif oyuna hazırlanıyor. Pacers, bu seri boyunca sahasında oynadığı iki maçta ortalama 116 sayı kaydetti.
68 galibiyetle tamamlanan muazzam bir sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Thunder, bu başarıyı zihinsel hazırlık sürecine bağlıyor. Gilgeous-Alexander'ın ifadesiyle: "Şu an yeni bir şey üretmiyoruz. Sezon boyunca oluşturduğumuz zihinsel alışkanlıklara güveniyoruz."
Ligin en iyi savunma ekiplerinden biri olan Oklahoma City, geçen sezon savunma reytinginde ikinci sırada yer almış, bu sezon ise zirveye yerleşmişti.
Thunder, 2008'de Seattle'dan taşındıktan sonra ilk kez şampiyonluk şansı yakalamış durumda. Ancak Gilgeous-Alexander'ın bakış açısı hala aynı: "Yapmamız gereken en önemli şey hazırlanmak. Önce ilk pozisyonu en iyi şekilde oynamak, sonra bir sonrakini, sonra bir sonrakini."
"Her zaman kendimizi rakibin yerine koymaya çalışıyoruz," diyen Gilgeous-Alexander, sezon boyunca koç Mark Daigneault ile birlikte benimsedikleri zihniyeti yineledi: "Indiana'dan, özellikle evlerinde, en sert darbeyi bekliyoruz."
NBA Finalleri'nin 6. maçı bu gece Indianapolis'te oynanacak. Thunder, 5. maçta elde ettiği 120-109'luk galibiyetle seride 3-2 öne geçmişti.
Bu maçta 31 sayı ve 10 asistle yıldızlaşan Gilgeous-Alexander, bireysel başarıların önemini küçümseyerek yalnızca maçın kendisine odaklandıklarını belirtti.
NBA'de 2000 yılından bu yana sayı kralı olan bir oyuncunun şampiyonluk kazanamadığı gerçeği sorulduğunda ise koç Daigneault net konuştu: "Biz yalnızca 6. maça odaklıyız. Shai harika bir oyuncu ve muazzam bir takım arkadaşı. Ama şu an sadece önümüzdeki maçı düşünüyoruz."
Thunder cephesi, özellikle Tyrese Haliburton'un sakatlık durumunun belirsiz olduğu bu dönemde Indiana'nın evinde ortaya koyduğu agresif oyuna hazırlanıyor. Pacers, bu seri boyunca sahasında oynadığı iki maçta ortalama 116 sayı kaydetti.
68 galibiyetle tamamlanan muazzam bir sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Thunder, bu başarıyı zihinsel hazırlık sürecine bağlıyor. Gilgeous-Alexander'ın ifadesiyle: "Şu an yeni bir şey üretmiyoruz. Sezon boyunca oluşturduğumuz zihinsel alışkanlıklara güveniyoruz."
Ligin en iyi savunma ekiplerinden biri olan Oklahoma City, geçen sezon savunma reytinginde ikinci sırada yer almış, bu sezon ise zirveye yerleşmişti.
Thunder, 2008'de Seattle'dan taşındıktan sonra ilk kez şampiyonluk şansı yakalamış durumda. Ancak Gilgeous-Alexander'ın bakış açısı hala aynı: "Yapmamız gereken en önemli şey hazırlanmak. Önce ilk pozisyonu en iyi şekilde oynamak, sonra bir sonrakini, sonra bir sonrakini."
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