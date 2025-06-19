Oklahoma City Thunder, tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna sadece bir galibiyet uzaklıkta. Ancak takımın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'a göre, Thunder bu tarihi fırsatın büyüklüğüne odaklanmak yerine tamamen hazırlığa konsantre olmuş durumda.diyen Gilgeous-Alexander, sezon boyunca koç Mark Daigneault ile birlikte benimsedikleri zihniyeti yineledi:NBA Finalleri'nin 6. maçı bu gece Indianapolis'te oynanacak. Thunder, 5. maçta elde ettiği 120-109'luk galibiyetle seride 3-2 öne geçmişti.Bu maçta 31 sayı ve 10 asistle yıldızlaşan Gilgeous-Alexander, bireysel başarıların önemini küçümseyerek yalnızca maçın kendisine odaklandıklarını belirtti.NBA'de 2000 yılından bu yana sayı kralı olan bir oyuncunun şampiyonluk kazanamadığı gerçeği sorulduğunda ise koç Daigneault net konuştu:Thunder cephesi, özellikle Tyrese Haliburton'un sakatlık durumunun belirsiz olduğu bu dönemde Indiana'nın evinde ortaya koyduğu agresif oyuna hazırlanıyor.bu seri boyunca sahasında oynadığı iki maçta ortalamakaydetti.68 galibiyetle tamamlanan muazzam bir sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Thunder, bu başarıyı zihinsel hazırlık sürecine bağlıyor. Gilgeous-Alexander'ın ifadesiyle:Ligin en iyi savunma ekiplerinden biri olan Oklahoma City, geçen sezon savunma reytinginde ikinci sırada yer almış, bu sezon ise zirveye yerleşmişti.Thunder, 2008'de Seattle'dan taşındıktan sonra ilk kez şampiyonluk şansı yakalamış durumda. Ancak Gilgeous-Alexander'ın bakış açısı hala aynı: