Devlet protokolü 'kırmızı dipli mumla' Kırkpınar'a davet edildi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında devlet protokolünü davet etmek amacıyla başkentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Sezer (sağ 3) ve Başkan Akın'a (sol 3) ziyaretlerde; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal (sol 2), CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan (solda), Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş (sağda) ve 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü (sağ 2) eşlik etti. Ziyaretler kapsamında, Edirne heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı, Kırkpınar'ın köklü geleneğini temsil eden "kırmızı dipli mum" ile güreşlere davet etti.