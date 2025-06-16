Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2025 Temmuz zammı

Bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusu askerlik görevini yerine getirecek binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Ocak ayında 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti temmuz ayındaki memur maaş zammıyla artış gösterecek.

Bedelli askerlik ücretindeki zam oranı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Her yıl memur maaş katsayısındaki değişikliklere göre belirlenen bedelli askerlik ücretleri, beş aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplandığında 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de netlik kazanacak.

MSB tarafından belirlenen şartları taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek gerçekleştirebileceklerdir.